940 інфікованих

За минулу добу в Україні зареєстрували черговий максимум хворих.У МОЗ заявляють про можливість посилення карантину в західних областях через завантаженість лікарень. На Дніпропетровщині ж навпаки, маємо позитивний рекорд — одужали 73 людини. Подробиці — далі.

Знову антирекорд. В Україні за минулу добу виявили на сотню хворих більше, аніж позавчора. Загальне число інфікованих перевищило 39 тисяч. У лідерах вже традиційно Львівщина та Рівненщина — там зареєстрували понад 200 та 126 випадків відповідно.

99 хворих виявили в столиці. Це найбільше число за останні тижні. Проте міська влада анонсує відкриття низки громадських закладів.

Ще 5-ро хворих виявили серед прикордонників. Під наглядом понад 2 сотні працівників, які контактували з ними. Перший випадок інфікування зафіксували на Чорнобильській АЕС. Хворого відправили на самоізоляцію, COVID наразі підозрюють в одного з його колег.

На Дніпропетровщині ж за добу одужали аж 73 людини. Загалом COVID здолали вже 852 мешканці регіону. Натомість вчора додалося 11 нових випадків. Більшість — в Широківському районі та Дніпрі.

Наразі в Україні у лікарнях першої хвилі зайняті близько 4000 ліжок із 23 000 наявних. Втім у МОЗ вже активно готують медзаклади другої хвилі. Найтяжча ситуація зараз на Закарпатті.

Вже другий тиждень в Україні росте кількість госпіталізованих із тяжкими ускладненнями від коронавірусу. Тож у МОЗ вкотре закликали дотримуватися правил карантину, інакше повернеться загроза повномасштабної епідемії.

З початку епідемії в Україні на COVID захворіли вже понад 6 тисяч 200 медиків, 105- за минулу добу. Понад 4 десятки лікарів померли.