Гілки, будівельні залишки та навіть старі меблі

У Дніпрі перевізник побутових відходів “Екологія Д” забирає не тільки сміття з баків, а й негабарит. Це включено до тарифу на вивезення. Куди можна зносити відходи та як часто їх забирають — розкажуть наші кореспонденти.

Це — вулиця Троїцька. Тут розташований приватний сектор. І після нещодавньої негоди накопичилося багато гілок. Двірники разом із тутешніми мешканцями зносять усе до спеціально відведеного місця. Щодня підприємство “Екологія-Д” вивозить звідси звичайне сміття, а раз на тиждень й негабарит. Для цього залучають «КамАЗи» та навантажувачі.

За порядком та чистотою на своїх ділянках слідкують майстри підприємства. Пані Валентина обслуговує територію Шевченківського району, а це — двадцять вулиць.

Додаткової плати за вивіз негабаритного сміття не беруть.

На житлових масивах Дніпра підприємство “Екологія-Д” облаштувало спеціальні майданчики, куди люди можуть зносити негабарит. У центральній частині міста його залишають поблизу баків.