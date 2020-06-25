Коронавірус діагностували у 994 людей

Відтак, на сьогодні вже маємо понад сорок тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID. Тож прем’єр-міністр України заявив, що Україна увійшла у серйозну хвилю захворюваності на коронавірус. Отже, за минулу добу найбільше нових хворих у Львівській та Одеській областях. На Дніпропетровщині ж ситуація стабільна та контрольована. За добу лише дев’ять нових випадків. Докладніше — далі у сюжеті.

Серед дев’яти нових хворих на коронавірус в нашому регіоні — мешканці Дніпра, Нікополя, Кам’янського та ще трьох районів. В обласному центрі за минулу добу підтвердили одразу три випадки.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID на Дніпропетровщині — тисяча п’ятдесят шість. Втім ситуація стабільна і контрольована, звітує влада Дніпра та області.

Натомість в Україні тільки за останню добу діагностували захворювання у майже тисячі людей. Найбільшу кількість виявили на Львівщині — двісті чотири випадки. Вона й очолює антирейтинг. В області понад чотири тисячі шістсот хворих. Разом із цим, там продовжують потроху послаблювати карантин. Орієнтуються здебільшого на завантаженість ліжок в медзакладах.

Наразі в Україні вже лабораторно підтвердили більш як сорок тисяч випадків коронавірусної інфекції. Майже вісімнадцять тисяч хворих одужали. Тисяча шістдесят сім — померли.

Днями робоча група Мінохорони здоров’я оновила стандарти лікування коронавірусної хвороби й внесла до протоколу додаткові препарати. Це дозволить ефективніше лікувати пацієнтів з COVID. У Міністерстві вкотре закликають громадян не нехтувати засобами індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції.