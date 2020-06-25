Моторошна ДТП

Рано-вранці на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Байкальської зіштовхнулися мікроавтобус та вантажівка. У результаті ДТП загинув дорослий та неповнолітня дитина. Ще одна знаходиться у реанімації. Вантажівка повністю перегородила в’їзд на Байкальську, чим спричинила небувалі навіть для цього проспекту затори. Всі деталі трагедії — далі у сюжеті.

На цьому відео — безпосередньо момент зіткнення.

“Фатальне зіткнення сталося ось на цьому перехресті близько пів на п’яту ранку. Зіштовхнулися вантажівка та мікроавтобус, що перевозив вулики. Навіть за 5 годин після аварії спецслужби все ще продовжують працювати. Адже ліквідацію ускладнюють рої бджіл, що кружляють навколо.”

Водій мікроавтобусу перевозив пасіку із Запорізької області до Харкова. Розтрощені вулики, залишки причепу — тепер це все, що лишилося. Рятувальникам довелося буквально вручну збирати бджіл аби поліція змогла проводити слідчі дії.

“Збирали бджіл близько 4-х годин. Ці бджоли були направлені в пожежну частину, де їх зможуть забрати постраждалих родичі.”

51-річний водій мікроавтобусу загинув на місці. Його тіло рятувальникам довелося вирізати з автівки.

Разом з водієм у мікроавтобусі були його 13- річний син та 14-річний племінник. Дітей з місця аварії госпіталізували до лікарень. Старшого підлітка медикам врятувати не вдалося. Він отримав травми несумісні з життям. А от син водія мікроавтобуса нині знаходиться в обласній дитячій лікарні. У нього черепно-мозкова травма, травма грудної клітини та черевної порожнини.

У поліції кажуть, водій вантажівки був тверезим. Хто може бути винуватцем аварії, вони попередньо встановили за відео з вуличних камер.

“Водій Мерседес, не надавши перевагу в русі, допустив зіткнення із вантажівкою. Видно, що є червоне світло якраз для Мерседеса і зелене для вантажівки. Але це попередньо, знову ж наголошую. Все буде встановлено в ході досудового розслідування.”

Нині відкрито кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху”.