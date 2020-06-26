В місті планують створити систему навігації

Блукати вулицями Дніпра більше не доведеться. Принаймні таке обіцяють у мерії. В обласному центрі планують створити зручну систему навігації. Усі будинки облаштують численними адресними вказівниками. Розроблять їх фахівці міськради. Обіцяють: таблички будуть помітними та однаковими. Але платитимуть за них – самі дніпряни.

Стандартизовані таблички перш за все мають з’явитися на багатоквартирних будинках міста. Дещо пізніше – й на приватних. Загалом у міськраді кажуть: одна поверхівки повинні мати щонайменше 3 адресні вказівники.

Протягом літа художники мають розробити та протестувати такі комплекти. Замовити таблички дніпряни зможуть у виробників, які отримають затверджені зразки від міськради. Платитимуть за них самі мешканці.

У міськраді зазначають: у найближчі місяці карати мешканців будинків без стандартизованих табличок не будуть. Проте згодом, у випадку відсутності затверджених вказівників на будівлі – накладатимуть штраф.

Він може складати для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн. А якщо це юридична особа, то штраф може складати від 850 до 1700 грн за один окремий випадок у разі складання адмінпротоколу.

Замовляти та розміщувати адресні таблички дніпряни зможуть приблизно від початку осені. У міськраді розраховують дати мешканцям час на благоустрій до кінця цього року.