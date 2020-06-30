Вихідними у Новомосковську сталася стрілянина внаслідок якої загинув 24-річний хлопець. Все трапилось серед білого дня. Місцевий мешканець голосно кричав та залякував перехожих. На що отримав зауваження від небайдужого громадянина. Розмова переросла у конфлікт. Чоловіки почали розпускати руки, потім агресивний хуліган дістав травматичну зброю. Марко Ручка — далі.

Короткотривала бійка й в діло пішла зброя. На цьому відео зафільмоване умисне вбивство. Трапилось все в Новомосковську. 42-річний чоловік почав чіплятися та погрожувати перехожим, на що 24-річний місцевий вирішив відреагувати й поставити на місце дебошира. Але той зненацька відкрив вогонь.

Потерпілого Владислава Кравченка миттєво шпиталізували до лікарні з проникаючим пораненням пахової області. Куля ушкодила йому артерію, тож чоловік втратив дуже багато крові. На жаль, врятувати Владислава лікарям не вдалося.

Друзі та знайомі загиблого не можуть повірити в те, що сталося. Кажуть, Владислав завжди боровся за справедливість та не міг просто пройти повз людей, які потребували допомоги. До всього хлопець ще й був спортсменом та займався єдиноборствами.

А от про 42-річного стрілка Ігоря добрих слів мало. Його колишня дружина каже – він справжній тиран, агресивний та неконтрольований. Додає, він знаходиться на обліку у лікаря-психіатра.

Тим часом, в поліції встановили знаряддя злочину — це перероблений стартовий пістолет “STALKER”. Зброю вилучили та обвинуваченого затримали.

Тепер стрілку загрожує тюремне ув’язнення на строк від семи до десяти років.