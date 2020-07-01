Кімната у гуртожитку й повна невизначеність

Кімната у гуртожитку замість власної квартири. Погорільці з Кам’янського вже другий тиждень вимушені мешкати у наданому містом житлі або шукати прихистку у родичів. Нагадаємо, 14-го червня в одному з двоповерхових будинків сталася пожежа. 24 квартири повністю знищив вогонь. Наші журналісти дізнавались, чи довго ще потерпілим очікувати на компенсацію та якою вона буде.

Лишилися даху над головою за лічені години. Ось так, ще два тижні тому, вщент вигорів другий поверх будинку на вулиці Дубініна, що у Кам’янському. Люди встигли винести лише найважливіше – документи та гроші.

Частина погорільців знайшла прихисток у родичів. Інших – міська влада розселила по гуртожитках. Серед них й Галина Гаврилівна.

Невеличкий клунок речей та добряче обгорілий у полум’ї пожежі холодильник. Це все, що змогли врятувати мешканці цієї кімнати. На побутовій техніці навіть залишились обриси магнітів, які плавилися від височенної температури.

Наразі від міської влади погорільці отримали лише набір постільної білизни та … обіцянку. Мовляв, кожному виділять матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень. А з часом відшкодують вартість знищених квартир. Такий план мали обговорити депутати Кам’янського на позачерговій сесії. Однак тему вирішили відкласти.

Наразі відомо, що матеріальну допомогу у 10тисяч гривень отримал лише один погорілець. Інші ж, обіцяють чиновники, побачать гроші вже наступного тижня. Також визначили й приблизну суму компенсації за одну квартиру – 6-7 тисяч доларів, залежно від площі.

Суми відшкодувань погорільцям пообіцяли оголосити вже цього четверга. Аби люди змогли підшуковувати собі квартири. Знайти ж гроші на купівлю житла чиновники мають протягом місяця.