Без даху над головою

Матір-одиначка та троє маленьких дітей не мають де жити. Адже у їхньому будинку сталася пожежа. Вогонь зруйнував дах і другий поверх батьківського дому. Допомагає жінці лише її молодший брат. Сім’я зовсім не має заощаджень, аби відновити будинок. Більше деталей про цю непросту ситуацію – далі у сюжеті.

Будинок загорівся на другому поверсі. У гостьовій кімнаті. Причиною пожежі стала несправна проводка. Оскільки всі перекриття були дерев’яні – вогонь вщент зруйнував не лише дах, а й увесь другий поверх. Пожежникам вдалося врятувати лише перший. Проте жити там абсолютно неможливо.

Від кухні після пожежі лишилося небагато. Все що змогли – рятували від вогню і виносили на вулицю – розповідає Ірина Шевченко, хазяйка цього будинку. Навіть приготувати їжу зараз ніде.

Жінка каже, пожежа зруйнувала все, на що їхня родина заробляла десятиліттями.

Жінка каже, вже винесли з будинку більшу частину сміття. Вціліло лише зовсім трохи меблів. Вогонь дуже пошкодив ще й стіну.

Молодший брат Ірини разом зі своїм другом намагаються хоч якось привести до ладу цю частину будинку. Нині вирізають деформований пожежею метал.

Чоловік каже, запрошували спеціалістів, аби оцінити – скільки коштуватиме зробити дах наново. Але вартість просто приголомшила.

До всього Ірина – багатодітна мама. Має трьох дітей. Найстаршій -12, а найменшому -5 років. Зараз їх прихистила родичка. Адже мешкати у цьому будинку нереально.

“Дуже страшна була реакція у дітей, особливо коли вогонь почав рвати шифер. Діти дуже сильно плакали, дуже злякалися. Тепер дуже погано сплять ночами.”

Ірина розповідає – колись цей будинок власноруч будував її батько. Він хотів, аби тут жила дружно вся його велика родина.

“Для нас цей будинок дуже важливий тому, що батьків вже немає. Батько ось 21 травня помер, а мати в минулому році. А тепер ще й отаке горе, нам дуже складно.”

Всі заощадження родини пішли на похорон. У понеділок тільки виповнилося 40 днів, як не стало голови сімества. Тож за що відновлювати дім, жінка просто не уявляє. А якщо до осені не впораються з цією бідою – їм просто не буде де жити. Допомогти родині Шевченків ви можете за реквізитами, які бачите на екрані.

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ШЕВЧЕНКО ІРИНА ГРИГОРІЇВНА

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