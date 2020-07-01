Жорстоке виховання

У Кам’янському спалахнув скандал навколо Будинку дитини. У закладі, де опікуються малюками, позбавленими батьківського піклування та з вадами розвитку, маленьку дівчинку працівниця заспокоювала… тримаючи за ноги, вниз головою. Ситуація набула розголосу, адже потрапила у відеооб’єктив. Про наслідки такого виховання – дивіться зараз.

Ось така картинка днями почала ширитись у соцмережі. На відео маленьку дівчинку жінка хапає за ноги та починає трясти вниз головою. Усе це відбувається у стінах Будинку дитини в Кам’янському.

Дівчинка на відео — дворічна Тетянка. А жінка, що її трусить, як виявилося, нянечка цього закладу. Таким чином вона “заспокоювала” дитину в сльозах, яка просилася на гойдалку.

У цьому Будинку дитини наразі – 63 вихованці. Це діти до чотирьох років, чиїх батьків позбавили батьківських прав, та малюки з вадами розвитку. У закладі пояснюють, саме через свій діагноз маленька Таня може поводитися вередливо. Тож у такому методі виховання нічого катастрофічного не вбачають.

Однак у тому, що ця ситуація могла спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям дівчинки, впевнені психологи. Й не виключають, що в майбутньому це матиме свої наслідки.

Пані Ганна, яка й виклала відео з “хвилинкою виховання”, ролик отримала від подруги своєї доньки. Дівчина розповідала, це далеко не все, що відбувалося тоді на подвір’ї закладу.

У соцмережі відео викликало неабиякий резонанс. Небайдужі кам’янчани вимагають розібратися у ситуації та покарати винних.

Керівництво спеціалізованого закладу обласного підпорядкування після розголосу ситуації жінку таки звільнило.

“Жінка, яка таке грубе порушення здійснила, вона не медичний працівник, вона працює там нянею. Працювала. Працювала 4 роки й зараз вона відсторонена від роботи. Вона звільнена.”

Тим часом за ситуацію вже взялися правоохоронці. Кажуть: на відео вони випадково наштовхнулися у соцмережі, а потім отримали заяву від обурених мешканців міста.

Чи притягнуть колишню співробітницю до відповідальності, буде відомо згодом. У самому закладі також розпочато службове розслідування.