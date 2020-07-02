Вандалізм у ліфтових кабінах

У Дніпрі продовжують боротися з зловмисниками, які розкрадають механічні частини підйомників та псують їхній внутрішній та зовнішній вигляд. Зокрема, мова йде про малювання графіті на стінах, вибивання дверей та недотримання правил користування. Про все це — далі.

Це малосімейка на вулиці Драгоманова, 64. Центральний район. В будівлі майже рік тому відремонтували ліфт. Не встигли привести підйомник до ладу, як хулігани вже встигли його пошкодити. Жителі кажуть, не встигають тут прибирати. Чи не щодня доводиться відмивати стіни від графіті та підлогу від всілякого непотребу.

На тиждень комунальники приїжджають сюди зо два рази, аби відремонтувати або полагодити ліфт. За їхніми словами, причиною постійних поламок є не лише дії вандалів. Ліфт часто ламається через перенавантаження. Адже пасажири нехтують правилами користування підйомником.

Також в мерії кажуть — продовжують боротися з вандалами. Прикладом, за останні два роки закрили десятки точок прийому металобрухту. Красти механізми підйомників стали менше, бо їх нема куди здавати.

Якщо підйомник у вашому будинку не працює, варто звернутися до департаменту ЖКГ та до ліфтових служб. Всі номера розміщені на сайті Дніпровської міськради.