Допомога тим, хто цього потребує найбільше

Лікарі Мечникова багато років опікуються здоров’ям мешканців геріатричного пансіонату. Ось і цього разу 15-ть спеціалістів різного профілю оглянули понад чотири сотні

підопічних. Призначили лікування, а за потреби – перебування у стаціонарі. У пансіонаті кажуть – така допомога безцінна.

На прийомі у кардіолога – Володимир Макарович. Чоловік вже 10 років як мешкає у геріатричному пансіонаті. Останнім часом стало турбувати серце. Тож кожен такий візит лікарів Мечникова, то нагода перевірити власне здоров’я.

На карантині геріатричний пансіонат вже зо 5 місяців. Тож питань та проблем зі здоров’ям за цей час накопичилось чимало. На вимушеній ізоляції обходилися силами власних лікарів – терапевта, психолога та стоматолога. До вузькопрофільних спеціалістів підопічних вивозили за крайньої потреби. Для них і зараз такі поїздки небажані.

Аби допомогти підопічним пансіонату, 15 лікарів з Мечникова самі приїхали до них. З собою взяли усе необхідне обладнання. Аби на місці зробити діагностику, призначити лікування, а у разі потреби – забрати до Мечникова на операції.

Лікарі оглянули чотири сотні пацієнтів. Дали свої рекомендації. За підтримкою у лікуванні підопічних геріатричного пансіонату звертатимуться до обласної влади. Адже аби придбати усе необхідне для цих людей потрібні сотні тисяч гривень.