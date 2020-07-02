Як уникнути теплового удару

Головний біль, запаморочення, висока температура та порушення свідомості. Все це – симптоми теплового удару. Перегрів влітку може становити смертельну небезпеку, твердять експерти. Все, що потрібно знати, аби не перегрітися на сонці – наші кореспонденти розкажуть.

Дванадцята година дня. У Дніпрі неймовірна задуха. На сонці – сорок градусів! Катерина з півторарічною Софійкою чи не єдині відвідувачі дитячого майданчика в парку імені Глоби. Молода мати каже: про всі правила прогулянок у спеку чудово знає.

А ось лавки на аллеях центрального парку Дніпра, на відміну від дитмайданчика, опівдні вщент забиті людьми. Розташовані вони в тіні дерев, тож отримати тепловий удар відвідувачі не бояться.

Головний убір, просторий одяг та якомога більше питної води – це те, що може без перебільшень врятувати життя в спеку, кажуть фахівці. Перегрів – серйозне випробування для організму, яке може призвести до порушення життєво важливих функцій та навіть смерті. Перші симптоми теплового удару – запаморочення, втома і сонливість.

Найбільш чутливі до перегріву люди похилого віку та ті, що мають хронічні хвороби. Їм спеціалісти радять взагалі не виходити зайвий раз на спекотну вулицю. Якщо ж є нагальна потреба – пересуватися тільки в тіні. А ось безпечно для здоров’я відпочивати на пляжах можна лише рано вранці та ввечері.

Найближчого тижня синоптики прогнозують шалену спеку, до 38-и градусів. Без опадів. Тож бережіть себе. Вдягайте капелюшки і пийте якнайбільше води.