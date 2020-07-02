У світі фіксують черговий рекорд захворюваності на COVID – майже 200 тисяч випадків за день. Суттєво зросла кількість хворих й в Україні. За минулу добу зареєстрували майже 900 випадків. Це на 200 більше, аніж позавчора. У МОЗ анонсували нові штрафи за порушення карантину. Докладніше – далі в сюжеті.

За минулу добу в Україні виявили 889 нових інфікованих коронавірусом. Найбільше на Львівщині – 152. На Рівненщині та в Києві – близько сотні. Загальне число випадків наближається до 46 тисяч.

На Дніпропетровщині ж ситуація стабільна. Маємо 5 нових хворих – по одному мешканцю Кривого Рогу, Кам’янського та Синельниківського району та двоє дніпрян. Натомість одужали ще дев’ятеро людей.

10 регіонів та столиця – так само не готові до послаблення карантину.

У МОЗ анонсують нові штрафи для тих, хто не вдягає маску у публічних місцях. Від ста 170-и до 250-и гривень для перехожих. Та в двадцять разів більше для власників ресторанів, спортзалів та магазинів.

Законопроєкт вже погодили на засіданні уряду. Аби він набрав чинності, його мають схвалити у Верховній Раді. В Мінохорони здоров’я заявили: в Україні нарешті впала захворюваність серед медиків – із 20 до 10%. Натомість збільшилася кількість лабораторій та тестувань: за минулий тиждень провели 78 з половиною тисяч досліджень.

З початку епідемії на боротьбу із коронавірусом в Україні витратили близько 19 мільярдів гривень. Для порівняння, це майже половина усього торішнього дорожнього фонду. На подолання корона-кризи в бюджеті передбачено ще 45 мільярдів гривень.