Понад 49 тисяч інфікованих коронавірусом

Кількість нових випадків в Україні не меншає третій день поспіль. Втім розрив між числом хворих та тих, хто одужав — продовжує зростати. Тим часом на Дніпропетровщині за минулу добу взагалі не виявили хворих. Про епідситуацію в нашому регіоні та інших областях — далі в сюжеті.

За минулу добу в Україні виявили 543 випадки захворювання на COVID. Нарешті змогли послабити карантин два регіони-лідери за захворюваністю — Львівщина, Буковина та місто Київ.

В Чернівецькій області за учора виявили усього 16 нових інфікованих, поширення епідемії там значно сповільнилося. Натомість сплеск захворюваності фіксують на Рівненщині – 82 випадки. Також найбільше інфікованих вчора виявили на Львівщині – 104, Закарпатті – 54 та столиці – 59.

На Дніпропетровщині ж загальна кількість інфікованих з початку епідемії впритул наблизилася до 1200. Проте за минулу добу нових хворих не виявили. Майже тисяча пацієнтів одужали.

Але розслаблятися зарано. За статистикою ВООЗ у світі виявляють усього третину усіх випадків захворювання на COVID. А свіжі дослідження понад двох сотень вчених із різних країн свідчать, що коронавірус добре передається не тільки із великими краплями слини, а й більш дрібними часточками, що виникають при кашлі. Це означає, що у приміщеннях буде замало тримати дистанцію, використання маски — обов’язкове.

В Україні від COVID вже померли понад 1250 людей, одужали менше 22-х з 49 тисяч хворих. Вже протягом місяця одужує значно менше людей, аніж інфікується. Кількість активних випадків зросла із 14 тисяч до 26-и.