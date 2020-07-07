Археологічні знахідки на Решитилівській трасі

Артефакти, які не пішли у вічність завдяки будівництву дороги! Знаряддя праці, прикраси та поховальні амфори стародавніх народів знайшли археологи під час будівництва Решитилівської траси, яка з’єднує Дніпропетровщину з Київською та Полтавською областями.

Співробітництво будівельників і археологів вже стає прикладом розумного ставлення до історії краю. Що вдалося знайти під час незвичних розкопок та які висновки роблять партнери – дивіться.

Артефакти пройшли так звану камеральну обробку, вони промарковані й вже є частиною державного музейного фонду. І це їхня перша виставка.

“Ви бачити сокиру бронзи та сокиру доби енеоліту. Від доби каменю — до доби бронзи.”

Відразу декілька епох вдалося зафіксувати на території Петриківського району. Археологи кажуть, таке буває дуже рідко.

“Загальний діапазон артефактів охоплює період доби енеоліту, це 4-е тисячоліття до нашої ери й до 18 століття нашої.”

Провести розкопки із такими результатами за досить короткий час допомогло саме будівництво нової траси.

Якби не потужна техніка, дослідникам довелося б перекопати багато землі. А таким чином, археологи швидше дістаються до відповідних історичних шарів. І тільки потім будівельники спокійно проходять далі. Всього траса складає п’ятдесят вісім кілометрів. Археологи сподіваються відкрити на цьому шляху ще багато давніх поселень. Та з того, що вже знайдено, можна робити цікаві висновки про життя й міркування цілих народів.

“Ми з вами бачимо середньовічну амфору, виготовлялася вона у середньовічному Причорномор’ї.”

Звісно це не всі артефакти, а лише частина з цих розкопок. Для фахівців іноді зовсім неефектна річ має велике значення. Та для цієї демонстрації обрали найбільш вразливі зразки. Такі, як ця поховальна урна.

Та не лише задоволення від своєї праці археологи отримали під час цієї експедиції. Кажуть, вперше відчувають себе причетними до сучасних перевтілень території розкопок.