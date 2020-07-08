Більше жодних проблем з електротранспортом на Перемозі

Тут триває реконструкція трансформаторної підстанції. Раніше проблеми з контактними мережами траплялись принаймні двічі на рік. І через поламку єдиного трансформатора — зупинявся увесь рухомий склад. Що зміниться після реконструкція та який вихід запропонували у міськраді — дивіться далі.

Ось на цій трансформаторній підстанції, що на Набережній Перемоги, реконструкція у самому розпалі. Звідти вже демонтували застаріле обладнання та подекуди встановили нове. А ще зробили перепланування. Це дозволить використати площу підстанції ефективніше. Замість одного трансформатора ще 56 року виготовлення, буде два — нових і сучасних.

А це означає стовідсоткову гарантію роботи електротранспорту на Перемозі. Адже тепер у разі поламки одного з трансформаторів — тролейбуси не зупиняться, як було раніше. До того ж зараз вистачить потужності запустити додаткові транспортні одиниці.

Крім реконструкції самої підстанції, за проєктом підрядник ще й побудував нові кабельні лінії. Загальна вартість усіх робіт – 50 мільйонів гривень.

Завершити усі роботи тут мають до вересня. Після цього тролейбуси 10 та 12 повернуться до своїх попередніх маршрутів. Останній навіть подовжать до вулиці Добровольців. Крім того, така реконструкція дозволить пустити електротранспорт до житломасиву Придніпровськ.