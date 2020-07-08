Унікальне різноманіття рослин, десятки видів птахів та тварин

Самарський ліс — справжня природна перлина нашого регіону. Просто зараз в ефірі третій випуск спецпроєкту “Travel Eleven”. Наші кореспонденти завітали до соснового бору на околицях Обухівки. Про переваги відпочинку в лісі — сюжет нашого Владислава Авдієнка.

Один з найпівденніших та найдавніших лісів України.

“Судячи з усього, Самарський ліс існує 12-13 тисяч років, з часів останнього зледеніння.”

Його масштаби вражають. Площа – 15 тисяч гектарів. Близько сотні озер та декілька принципово різних типів ґрунтів, де ростуть унікальні види дерев.

Тут достатньо місця для великих тварин — вовків, кабанів, косуль та оленів. Просторими галявинами на здобич полюють хижі птахи.

Самарський ліс — чудове місце для літнього відпочинку. Найкраще підходить для цього сосновий бір. Він розташований на лівому березі Самари, майже на околицях Орловщини. Дістатися сюди можна самостійно автівкою або автобусом. Проте він прибуває в центр села й до лісу доведеться здолати пішки декілька кілометрів.

Важко повірити, але тисячі років тому просто на цьому місці текла річка Самара. А ліс виріс фактично на дні водойми. Якщо трохи посунути лісову підстилку, добре видно піщаний ґрунт. Подекуди глибина піску сягає 40-ка метрів.

Олександр Пономаренко — кандидат біологічних наук та зоолог пояснює: тут дуже сухо, отож комах на порядок менше, ніж в інших лісах.

До того ж повітря тут — цілюще.

“Повітря наповнене фітонцидами, які виділяє сосна. Тому воно корисне для здоров’я. Було таке, що всі санаторії для людей, які хворіють на легеневі хвороби, — вони всі розташовані в соснових борах.”

А тільки послухайте ці пісні пернатих.

Масиви дерев дають багато місця для гніздування найрізноманітніших птахів області.

Люди в захваті, кажуть — відпочивають тут щороку.

Якщо ж Вам більше до вподоби відпочинок біля води, можна скупатися в Самарі. Щоправда, облаштовані пляжі є лише на території турбаз. Ціни кусаються. Одномісний номер стартує від вісімсот гривень на добу, двомісний, або окремий будиночок — від 1400. Також вихідними відпочивати дорожче, аніж у будні.

Фахівці радять приїжджати до лісу вранці або після обіду, коли спаде спека. А також застерігають: в жодному разі не розводити багаття. Ґрунт на сонці прогрівається до п’ятдесяти градусів й навіть один недопалок може стати причиною лісової пожежі.