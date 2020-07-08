У Дніпрі почалася чергова перевірка маршруток

Розбите лобове скло, погано закріплені сидіння та відсутність документів на автобус. Сьогодні інспектори департаменту транспорту провели ревізію поблизу кінцевої зупинки на Успенській площі. Під приціл потрапили як багатомісні автобуси, так й звичайні спринтери. Наш Єгор Ромахло знає — скільки перевізників цей тест провалили.

Наявність аптечки, повного переліку документів та належний санітарний стан. Всього — понад два десятки пунктів, за якими перевірятимуть маршрутки інспектори з департаменту транспорту. Це вже третя хвиля перевірок і вона стартує прямо зараз.

Під приціл інспекторів потрапили вісім маршрутів. Усі вони стартують звідси, з Успенської площі. Перший на черзі – 115-й. І одразу з порушеннями.

Також перевіряють, як закріплені пасажирські сидіння. У цій маршрутці деякі з них доведеться полагодити.

Та от сам водій особливих порушень у технічному стані свого автобусу не бачить.

А от у наступного водія на тому ж маршруті — проблема з документами. Якщо ж точніше, їх у нього взагалі не знайшлося! Замість нього перед інспекторами виправдовується представник перевізника.

Тепер водій повинен повернутися до АТП та все ж знайти техпаспорт. Без цього вийти на маршрут він не матиме права. Ще одним важливим пунктом під час перевірки є наявність аптечки. Плюс інспектори перевіряють її вміст — аби там було усе найнеобхідніше.

Думки ж пасажирів з приводу стану громадського транспорту різняться. Мовляв, все залежить від маршруту.

У департаменті транспорту повідомили — це вже третій етап перевірок перевізників. Тільки за два минулих через грубі порушення з маршрутів повністю зняли близько сорока автобусів.

“В критеріях близько 22, за кожну з них йде нарахування балів. В результаті транспорт отримує кількість балів від 0 до 12. Якщо балів не вистачає для його роботи, то ми надсилаємо запит, щоб його зняли з маршруту.”

Також у міськраді додають: нинішня програма заміни звичайних спринтерів на багатомісні автобуси теж має за мету покращити загальний стан транспорту у місті.

У 2020-у на маршрути міста вже вийшла сотня вживаних автобусів з Європи. Натомість, 250 спринтерів назавжди зникла з вулиць Дніпра.