Львівщина залишається осередком розповсюдження COVID-19

А доки на Дніпропетровщині статистика йде на спад, туристична Львівщина й досі залишається осередком розповсюдження COVID-19. За добу кількість хворих там зросла на 72 особи. Як зараз живе місто Лева, чи варто туди їхати туристам, та які діють обмеження — розповість наш Марко Ручка, він зараз з нами на прямому зв’язку зі Львова.

Всього на Львівщині від початку пандемії зареєстровано 6,5 тисяч хворих на коронавірус. 170 людей внаслідок недуги померли. Наразі в стаціонарах лікуються понад 900 пацієнтів. Тим часом карантин тут послаблюють. Лише вчора міська комісія техногенної безпеки зняла обмеження на кількість відвідувачів у закладах масового харчування, спортзалах та фітнес-клубах. В мерії кажуть, що захворюваність вже йде на спад.

Втім пом’якшення карантину в громадському транспорті не відбулося. Трамваї, тролейбуси та маршрутки й досі курсують в форматі спеціальних перевезень. Вхід у транспорт виключно за наявності маски. А кількість людей не має перевищувати кількість пасажирських сидінь. За нашими спостереженнями, цих правил дотримуються в електротранспорті. А от у маршрутках та тролейбусах ними частково нехтують. Також через те, що не весь транспорт випустили на маршрути, черги на зупинках збільшились.

Туристів у самому Львові нині небагато. Екскурсійні агенції зараз не так завантаженні, як зазвичай. Ми поспілкувались з екскурсійним агентством, там кажуть, що компанії зазнають великих збитків.

Ще, як ми побачили, не всі тутешні мешканці дотримуються карантину. На вулицях та у громадських місцях більшість людей без масок, або вони приспущені на підборіддя. Та місцева влада сподівається, що незабаром карантин ще більш послаблюватимуть. Планують відкрити кінотеатри, концертні майданчики та дитсадки.