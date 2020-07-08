Обладнання для Новомосковської центральної лікарні

Два апарати ШВЛ експертного класу та чотири електричні багатофункціональні ліжка отримала Новомосковська центральна лікарня. Це одна з госпітальних баз області для боротьби з COVID-19. Нове обладнання, кажуть в закладі, зробить комфортнішим лікування пацієнтів й полегшить роботу медпрацівників.

Ця лікарня приймає пацієнтів з Новомосковського та Томаківського районів. Нові багатофункціональні ліжка та апарати ШВЛ розмістять у відділенні анестезіології, де проводять інтенсивну терапію.

На сьогодні в лікарні сім пацієнтів з пневмонією, але, на щастя, жоден випадок не підтвердився на COVID-19. Нові апарати ШВЛ мають, так би мовити, штучний інтелект, завдяки чому можуть підлаштуватися під кожного пацієнта. Крім того, вони дозволяють проводити вентиляцію легень протягом декількох місяців. І це вкрай важливо, кажуть лікарі. Ліжка, що надійшли, обладнані трьома моторами та протипролежневими матрацами. Вони електричні, але мають гідравліку і розраховані на велику вагу пацієнта.

Апарати ШВЛ закупили обласним коштом. Вартість кожного — сімсот пятнадцять тисяч гривень.

Решта апаратів штучної вентиляції легень будуть розподілені по лікарнях всіх інших міст Дніпропетровщини.