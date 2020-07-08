В Україні 807 нових випадків

7 липня в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби — її підтвердили у вісімсот семи осіб. Проте нарахували й найбільше одужань за добу — 926. Міністр охорони здоров’я зазначив, що це абсолютний рекорд і дуже приємна новина. А от Головний санітарний лікар припустив, що в Україні виявляють лише третину інфікованих. Докладно про ситуацію з коронавірусом — дивіться далі.

Зараз від коронавірусу страждають двадцять шість тисяч українців. Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській та Рівненській областях й у Києві.

Посадовець також прокоментував діяльність гарячої лінії МОЗу. Й визнав, що скарги на її роботу небезпідставні. Додзвонитися дійсно важко, оскільки лінія перевантажена. Але кількість операторів обіцяють збільшити.

У Києві, де останні дні кількість хворих на коронавірус зменшувалася, за минулу добу — знову сплеск. Інфекцію підтвердили ще в 114-и людей. Серед них – 5 медиків.

На Дніпропетровщині за останню добу одужали 19-ть хворих. Нові випадки COVID-19 виявили у 4-х мешканців: два у Дніпрі та по одному — в Юр’ївському районі та у Кам’янському.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC News Україна зазначив, що повністю довіряє офіційній статистиці щодо коронавірусу. Але математичне моделювання дозволяє припустити, що виявляють лише 35% інфікованих. Тобто насправді в Україні може бути не 50, а 150 тисяч хворих на Covid-19.

На питання, чи підуть діти в школу 1 вересня, Головний санітарний лікар відповів, що розглядаються різні варіанти:

“Спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо. Готуємось і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повністю повернення дітей до школи.”

У Facebook опублікували фото руки хірурга з Ужгорода, який лікує хворих на коронавірус у 30-градусну спеку. У дописі йдеться, що сили медиків зменшилися й ресурси тануть. Тож закликають українців тримати дистанцію, носити маски, не збиратися на хрестинах та весіллях.