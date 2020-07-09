Бив ногами та погрожував пістолетом

09.07.2020 17:49

На центральній площі Дніпра несамовитий водій накинувся на інспекторку з паркування. Чоловік кілька разів вдарив її по голові. І все після того, як отримав штраф за паркування під знаком “Зупинка заборонена”. Коли ж за колегу втупився напарник, хуліган взагалі дістав пістолет та рукояткою почав бити інспектора. А після конфлікту спокійно сів у машину та зник. Постраждалих шпиталізували до лікарні. А от агресивним автохамом нині займається поліція. Особу водія вже встановили.

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