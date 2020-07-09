Смерть від ботулізму 

Загинув чоловік у П’ятихатках. Вже відомо, перед цим він вживав вялену рибу, яку придбав на місцевому ринку. У Держпродспоживслужбі закликають дотримуватись базових правил при купівлі та приготуванні риби, які унеможливлюють зараження ботулізмом. Наш Єгор Ромахло вже знає, як захистися від хвороби. Увага на екран.

Ось так може виглядати справжній розсадник ботулізму. В’ялена та копчена риба займають перші місця серед причин випадків смертельно небезпечної хвороби. На щастя, такі ятки здебільшого заполонили південні міста країни. У Дніпрі ж знайти стихійні точки з подібною продукцією майже неможливо.

Фатальну рибу 43-річний чоловік з П’ятихаток придбав на місцевому ринку. Сьогодні ж ми разом з інспектором Держпродспоживслужби перевіримо одну з найбільших торговельних точок у Дніпрі — Озерку. Тож якщо ви хочете знати, як правильно обирати рибу та у яких умовах її мають зберігати — не відволікайтеся від екранів.

На цьому ринку уся свіжа риба продається просто неба без холодильників. Їхню функцію тут виконує сухий лід. Інспекторка Держпродспоживслужби запевняє, це у рамках закону.

Далі перевірка на свіжість. Аби правильно обрати рибу, потрібно пам’ятати усього три правила:

“У неї повинна бути блискуча луска, має бути не мутні очі. Й основний критерій – зябра. Якщо вони червоні, то риба свіжа.”

Ми опитали й покупців на знання цих основ. Більшість з людей про такі способи перевірки на свіжість вже чули.

Продавці захищають свій товар. Мовляв, риба першої свіжості.

Та свіжість риби — ще не показник, кажуть у Держпродспоживслужбі. Токсини ботулізму потрапляють до риби через річковий мул та пісок. Збудник спокійно витримує заморозку. Тому перше ж, що потрібно зробити після придбання, випатрати рибу та ретельно її вимити.

“Чим довше риба знаходиться непатраною, є більша вірогідність того, що цей збудник може потрапити з кишківника до м’яса та далі. Ця риба може бути небезпечна для вживання.”

Найнебезпечнішою ж у контексті ботулізму вважається суха та в’ялена риба. Адже деякі люди готують її не прибираючи нутрощі. Йтоксини спокійно потрапляють у м’ясо. На цьому ж ринку такий товар давно під забороною.

Та ось у цій сім’ї, що регулярно рибалить на косі неподалік житломасиву Перемога, готувати рибу таким чином не бояться. Господиня запевняє, рецепт перевірений десятками років.

У Держпродспоживслужбі ж нагадують — смертельно небезпечний збудник може з’являтися не тільки у рибі. А й у будь-якій консервації та навіть на немитих овочах. Бактерії ж ботулізму містять одну з найсмертельніших отрут у природі — ботулотоксин. Його смертельна доза для людини — усього три десятих мікрограма.