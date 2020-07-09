Вісім тисяч паркомісць до кінця липня

Міська влада взялася активно облаштовувати безоплатні паркування. Вже готові понад 170 майданчиків на чотири тисячі двісті місць. Як їх знайти? Наш Владислав Авдієнко зібрав в сюжеті найпопулярніші локації. Увага на екран!

Вулиця Юліуша Словацького, район театру Опери та Балету. Підрядники облаштовують майданчик на 32 безкоштовних паркомісця.

Саме це місце, пояснюють чиновники, обрали, бо поруч знаходяться 3 важливі соціальні об’єкти: 2 школи та кардіоцентр. А також, щоб знизити ризик ДТП. Кажуть, водії тут частенько порушували.

Як альтернатива платному паркуванню, безкоштовні майданчики з’являтимуться поруч з усіма важливими об’єктами у всіх районах міста.

Ось, приміром паркінг поруч із будинком профспілок. Самісінький центр міста й тут погляньте — навіть є вільні місця.

Також безкоштовно можна запаркуватися одразу в трьох місцях біля цирку, на Воскресенській та Святослава Хороброго, а ще — просто під Облрадою. Переглянути повний список місць можна на олнайн-мапі. Посилання зараз на ваших екранах.

mapa.dniprorada.gov.ua

Головна ознака безкоштовного паркування — відсутність знаку із цінами та паркомату. Водії таким нововведенням радіють.

До кінця липня міська влада обіцяє привести до ладу загалом 12 000 паркомісць. З них 3900 – платних, та понад 8000 – безкоштовних.

Пояснюють: зробити усі майданчики безоплатними не зможуть, бо станеться транспортний колапс. До того ж саме з оплати паркувань міський бюджет щомісяця поповнюється на 1 мільйон гривень.