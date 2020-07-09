Навчання домедичній допомозі

Безпечним є середовище, в якому 25-ть відсотків населення володіє навичками домедичної допомоги. Такі стандарти прийняті у західних країнах. Дніпро лише прагне до цих показників. Але має ціле комунальне підприємство, завдання якого – навчати городян домедичній підготовці. За минулий рік такий вишкіл пройшли близько чотирьох тисяч осіб – водії громадського транспорту, вчителі, працівники парків. Тепер дійшла черга й до представників ОСББ.

Голови правління ОСББ та ЖБК контактують з великою кількістю людей. Тож мають володіти бодай мінімальними медичними навичками. Профільний відділ мерії пропонує їм повчитися у знаменитих госпітальєрів.

Курс конкретно під представників ОСББ ще розробляють. Вишкіл триватиме щонайменше три години й складатиметься з теорії та практичної частини. Навчання спрямоване на те, щоб у критичній ситуації людина не розгубилася, а змогла діяти правильно.

В першу чергу на курсах вчать реагувати на невідкладні стани – зупинку дихання, побутові травми, інсульти та інфаркти, втрату свідомості, судоми.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, у групах планується не більше 10 осіб. Навчання фінансується коштом міської ради. Для представників ОСББ воно буде безкоштовним.

Записатися на навчання можуть також голови правлінь, які лише тільки створюються. Першу групу планують запустити вже з наступного місяця.