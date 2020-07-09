Вік активності не перешкода

Це вкотре доводять жінки “золотого віку”. У парку Глоби прямо просто неба вони влаштовують тренування з плейстіку — різновиду гімнастики на основі стародавніх східних практик. На перший погляд усе проходить повільно та розмірено. Втім, аби втримати м’яча на ракетці, потрібна неабияка концентрація та вправність. Про те, як люди поважного віку опановують китайську практику та загартовують тіло і дух, — дивіться далі.

Ось ці жінки “золотого віку” із самого ранку бадьорі, усміхнені, повні сил та енергії. У парку Глоби просто неба взялися опановувати популярний нині плейстік. Усе, що потрібно — спеціальні ракетки й м’ячі, наповнені піском.

Плейстік — гімнастика на основі стародавніх східних оздоровчих практик. Спочатку вона призначалась для реабілітації спортсменів. Зараз це масовий вид спорту. Займатися ним можна у будь-якому віці. Усі рухи плейстіку мякі та плавні. Та, попри це, результат приголомшує. Покращується гнучкість, координація руху, зміцнюються кістки. А ще плейстік допомагає знизити ризик інсультів та інфарктів.

Вона так захопилась китайською гімнастикою, що навіть хотіла придбати собі ракетку для плейстіка. Втім, каже пані Катерина, знайти її не так вже й просто. Та й ціна кусається. Самій займатися було б ліньки. А тут — спілкування й колектив. Та ще й неабияка користь для здоров’я.

Плейстик в університеті третього віку практикують вже понад рік. І він стає все популярнішим серед слухачів. Щоразу на заняття приходять все більше і більше людей, які хочуть спробувати китайську гімнастику.

Заняття з плейстіку зазвичай триває близько години. Та жінки кажуть, їх це не втомлює. Навпаки, після кожного тренування почувають себе дуже енергійним та бадьорими.