Понад вісім сотень хворих на COVID-19 за добу

За даними Центру громадського здоров’я, нині в країні зафіксовано трохи більш як двадцять шість тисяч активних хворих. Також у Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, як уникнути 14-денної самоізоляції після повернення з країн червоної зони.

За минулу добу на Дніпропетровщині COVID-19 підтвердили у 10 мешканців області: у п’яти жителів Кривого Рогу, двох з Дніпровського району та одного з Апостолівського, ще двоє інфікованих із Дніпра. Загалом же у місті від початку карантину було офіційно зафіксовано 539 випадків коронавірусної інфекції. З них – 468 людей вже одужали.

“У 21-ій лікарні троє пацієнтів підозрою на COVID-19 очікують на результати обстеження. Наразі маємо 223 негативні відповіді від систем ПЛР саме у 21-й інфекційній лікарні. Жоден з пацієнтів не підключений до апарата штучної вентиляції легень.”

В Україні ж за минулу добу лабораторно підтверджено 810 хворих на COVID-19.

Найбільша кількість у Львівській області — сто дев’ятнадцять, Рівненській — сімдесят шість, Закарпатській — вісімдесят дев’ять та у столиці — дев’яносто три. Одужали – 665 пацієнтів. 21 людина померла.

За новим рішенням уряду українці, які повернулися з-за кордону, зможуть припинити 14-денну самоізоляцію здавши ПЛР тест. Це можна зробити у будь-якій лабораторії, яку акредитував Центр Громадського здоров’я України. Їхній перелік можна знайти на їхньому сайті, розповів Максим Степанов.

У МОЗ вчергове закликають українців дотримуватися соціальної дистанції, користуватися захисними масками та антисептиками.

Загалом з початку карантину у країні виявили 51 224 випадки коронавірусу, одужали 23 784, померли 1 327 людей.