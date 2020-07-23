Змінились правила складання іспитів на права

23.07.2020 13:13

Змінились правила складання іспитів на водійські посвідчення. Відтепер, на практичну частину відводиться в чотири рази більше часу, ніж раніше. Максимальний термін — одна година. До цього кандидат у водії мав вкластись усього в п’ятнадцять хвилин. Також ліквідували так звані екзаменаційні комісії. Ці повноваження передані територіальним сервісним центрам. На іспиті будуть лише екзаменатор та майбутній водій. Крім того, відтепер відеозапис екзамену є обовязковим. Данні зберігатимуться впродовж трьох місяців. Незадоволені мають право оскаржити результати іспиту.

“Спеціально створена комісія має розглянути скаргу протягом трьох днів в присутності того, хто здавав та того, хто приймав іспит.”

 

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