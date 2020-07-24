Кінець стоянкам на газонах

Інспектори з паркування борються із водіями, що залишають машини у зелених зонах. Журналістів покликали в міні-рейд сквером на площі Соборній. Саме на цій локації із порушниками воюють вже зо півтора тижня. Подробиці — у сюжеті наших кореспондентів.

Площа Соборна, посеред скверу запарковані чотири машини.

Подивіться, навколо є одразу декілька безкоштовних паркінгів, проте водій цієї автівки чомусь вирішив зупинитися саме тут, на газончику серед дерев.

Замість трави обабіч пішохідних доріжок водії вже викатали собі ґрунтовки, скаржаться інспектори з паркування. Розповідають, вже півтора тижня намагаються відучити автовласників залишати машини в парковій зоні.

Додають прогресу й телекамери — двоє порушників поспішно від’їжджають. Скаржаться на брак місця:

“Бо там нема де приїхав в стоматологію там 3 місця для парковки вони зайняті. Жінка пішла в стоматологію, що робити?”

Перехожих такі відговорки обурюють.

А ця дівчина каже: шукала затінок.

Інспектори пояснюють: паркування у зелених зонах не тільки створюють незручності для перехожих та шкодять рослинам, а й завдають місту величезних збитків.

За несанкціоноване паркування передбачено штраф – 255 гривень. На те щоб прибрати авто, у водія є 5 хвилин.

Штраф виписують на місці.

У війні із порушниками інспектори налаштовані оптимістично. Мовляв, раніше подібні проблеми були й на проспекті Яворницького. Наразі ж там майже не порушують. Моніторити площу Соборну ж планують ще щонайменше тиждень.