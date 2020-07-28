Бив ногами! 

У центрі Дніпра 32-річний чоловік штовхнув жінку так, що та впала на землю. А потім з усієї сили вдарив ногою по голові. Після чого потерпіла втратила свідомість. За словами свідків, і кривдник, і його жертва були напідпитку. Відео бійки дуже швидко поширилось інтернетом. Міський голова Дніпра навіть оголосив, що дасть 25 тисяч гривень тому, хто знайде негідника. Чоловіка затримали працівники КП “Благоустрій міста” та передали правоохоронцям. Тим часом, потерпіла з забоями знаходиться в лікарні.

“Як повідомляли люди, сталося все через словесну перепалку. Спочатку у них був конфлікт, а потім він переріс в те, що ви вже бачили — чоловік підняв руку на жінку. В залежності від того, як будуть кваліфікуватися тілесні ушкодження у жінки, чи вона напише заяву відповідну, й тоді слідчі вже вирішать.”