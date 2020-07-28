Чи здатні комунальники вчасно прочистити каналізацію?

Сьогодні Борис Філатов інспектував роботу комунальників. Зокрема, діяльність служби аварійних ситуацій та спосіб, яким відбувається комунікація між кол-центром та працівниками різних КП. Також очільник Дніпра поспілкувався з мешканцями проспекту Поля та вислухав їхні пропозиції. Подробиці — дивіться у наступному сюжеті.

Перевірка роботи комунальників стартувала із контакт-центру. Це єдина гаряча лінія підпорядкована міськраді, куди можуть звертатись мешканці міста у випадку аварійної ситуації. Під час візиту Бориса Філатова до центру надійшов виклик щодо затоплення каналізаційного люка на проспекті Поля, 22. Місцеві дуже зраділи приїзду мера й комунальників, оскільки про проблему вже втомилися кричати.

Комунальники за допомогою спецтехніки прочистили забитий дворовий каналізаційний колодязь. Нині все працює. Втім, водоканалщики кажуть — виклики з приводу забитих каналізаційних систем надходять дуже часто. Вважають, що в цьому винні самі жителі.

Борис Філатов працею комунальних служб задоволений. Підкреслює їх оперативність та злагоджену роботу.

Поговорив мер і з місцевими жителями, пообіцяв їм допомогти.

Також в мерії вкотре нагадають про можливість зателефонувати в контакт-центр у випадку будь-якої аварійної ситуації. Номер єдиної гарячої лінії 7321212.