Півтораметрова змія в одному із дворів Дніпра

28.07.2020 18:28

Чималого плазуна помітили мешканці вулиці 20-річчя Перемоги. Той спокійно відпочивав в кущах. На місце одразу викликали співробітників ДСНС. Рятувальники зловили несподівану гостю та вивезли за місто – де й випустили.

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