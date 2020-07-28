Mіські новини Півтораметрова змія в одному із дворів Дніпра 28.07.2020 18:28 Чималого плазуна помітили мешканці вулиці 20-річчя Перемоги. Той спокійно відпочивав в кущах. На місце одразу викликали співробітників ДСНС. Рятувальники зловили несподівану гостю та вивезли за місто – де й випустили. Теги: Дніпро, ДСНС, змія Продовжити читання Уперед Медузи у Дніпрі – що про цих істот знають біологи?Назад Чи здатні комунальники вчасно прочистити каналізацію? Інші новини Mіські новини На Дніпропетровщині за минулу добу виявили чотири нові випадки COVID-19 28.07.2020 18:50 Mіські новини Сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитами 28.07.2020 18:45 Mіські новини Бив ногами! 28.07.2020 18:35 Mіські новини Чи здатні комунальники вчасно прочистити каналізацію? 28.07.2020 18:32 Mіські новини Медузи у Дніпрі – що про цих істот знають біологи? 28.07.2020 18:16 Mіські новини Ситуація в ООС 27.07.2020 19:00