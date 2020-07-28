Півтораметрова змія в одному із дворів Дніпра

Чималого плазуна помітили мешканці вулиці 20-річчя Перемоги. Той спокійно відпочивав в кущах. На місце одразу викликали співробітників ДСНС. Рятувальники зловили несподівану гостю та вивезли за місто – де й випустили.

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