1 серпня на Дніпропетровщині стартує мисливський сезон

Розпочнеться полювання на пернату дичину та водно-болотних птахів. Цього часу з нетерпінням чекають 20 тисяч учасників обласної організації товариства мисливців та рибалок. Втім, щоб підготуватися до вдалого сезону, єгерям та працівникам угідь довелося багато чого зробити. Детальніше у наступному сюжеті.

Василь Тибан показує не просто трофеї. У такий спосіб відбувається підготовка до мисливського сезону. Щоб зберегти поголів’я тварин та птахів в угіддях, довелося відстрілювати незваних гостей — шакалів.

“На превеликий жаль, на території нашого регіону все більш з’являється шакал. Він зайшов до нас із Херсонської області. І за минулий рік ми відстріляли 23 голови. Тобто підготувалися до майбутнього сезону полювання, зробили всі зусилля.”

Готувати угіддя до майбутнього полювання треба заздалегідь. Заселяти території новим поголів’ям тварин та птахів. Цим з року в рік й займається обласне товариство мисливців.

“Випускаємо качку, випускаємо дикого фазана в закріплені мисливські угіддя. Сьогодні випускаємо близько тисячі голів племінного фазана.”

На жаль, частина цих птахів гине під час степових пожеж, коли селяни підпалюють траву. Іноді мисливцям доводиться самим локалізувати загоряння.

Великими зусиллями районних мисливських господарств угіддя підготовані до цивілізованого полювання. Залишилося контролювати процес.

“Під час полювання не допускається стрільба по водній гладі, по невидимій цілі, у темний період часу, а також зі зброї, яка не належить громадянам.”

Сезон розпочнеться з полювання на пернату дичину. Кількість водно-болотних птахів в угіддях Дніпропетровщини дуже приваблює мисливців з інших регіонів.

“Вони зобов’язані при собі мати документи для перевірки — посвідчення мисливця, дозвіл на зброю, картка контролю видобутої дичини, відстрільна картка, яку вони купують у користувачів мисливських угідь.”

Для тих, хто заздалегідь готує мисливське знаряддя, зброю та своїх чотирилапих помічників, початок нового сезону завжди свято. Тож треба побажати всім учасникам азартного полювання без порушень!