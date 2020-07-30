Музей на дні затопленого Новомиколаївського кар’єру

Як отримати кайф у крижаній воді, майже в повній темряві, на глибині п’ятдесяти метрів? Це точно знають дніпровські дайвери. Вони облаштували справжній підводний музей на дні мальовничого Новомиколаївського кар’єру. Ексклюзивно для наших кореспондентів вони занурилися та показали підводні експонати. Наш Владислав Авдієнко теж просився пірнати. Чи дозволили профі — дивіться далі в сюжеті.

Величний Новомиколаївський кар’єр! Про нього ми вже розповідали у туристичному проєкті Travel Eleven. Втім ці краєвиди ваблять не тільки відпочивальників, а й професійних дайверів. Декілька років тому тут започаткували підводний музей. Андрій — його засновник. Каже, ідея прийшла випадково.

Максимальна глибина водойми – 47 метрів. Температура там і взимку і влітку однакова — усього 4 градуси тепла. Для занурень в таких умовах необхідне спеціальне спорядження. В екстремальному дайвінгу, як в авіації, усі системи продубльовані, аби в разі несправності не сталося біди.

Й звісно, до крижаної води — ніяк без спецодягу. Пробуємо екіпіровку на собі!

“Зараз я особисто спробую надягнути усе дайверське спорядження. Починаємо ми з гідрокостюма.”

Такі костюми дайвери називають сухими, бо вони герметично прилягають до тіла та не пропускають воду. А повітряна подушка ізолює від холоду.

“Якось так це має виглядати. Костюм не на мене тому сидить трохи вільно.”

Далі на черзі — балони із киснем.

“Я вам хочу сказати, принаймні на березі знаходитися у цьому повному спорядженні досить важко. Вага балонів близько сорока кілограмів. Ще й костюм — дуже жарко влітку в ньому! Це просто якийсь екстрим.”

То що, тепер можна і в воду? Інструктор — не дозволяє. Непідготовленому організму може зашкодити перепад температур. До того ж сама водойма підступна.

Новомиколаївський кар’єр — справжня дайверська тренувальна база. Олександр сьогодні вперше занурюватиметься на глибину в 30 метрів. Його підтримує дружина Наталя. Хобі чоловіка схвалює.

Й ось всі четверо у воді. Остання перевірка систем…

Й чоловіки пірнають. Попри те, що видимість влітку зазвичай погана, сьогодні їм щастить. Експонати у підводному парку вражають!

Затоплені мотоцикли, автомобілі та навіть мікроавтобус.

Деякі речі під водою виглядають зовсім інакше. Торговельний намет нагадує чи то НЛО, чи то затонулий корабель.

Є тут й кіношні персонажі. Це — Валькірія. Дівчина-манекен у вікінгському шоломі. А ось — бюст Леніна, перетворений на головного героя трилеру “V – означає Vendetta”.

Об’єкти розташовані на різній глибині, тож місце чудово підходить для тренувань.

Поки дайвери десь там на глибині, за бульбашками, що виходять на поверхню, із цікавістю спостерігають відпочивальники.

Нарешті на поверхню виринає Олександр.

Інструктор каже: чоловік впорався із завданням.

Вже найближчим часом підводний парк планують поповнити ще одним експонатом — реплікою підводного слона, оригінал якого стоїть на дні Червоного моря, біля берегів Єгипту.

Кореспонденти 11 каналу вже запрошені на церемонію занурення.