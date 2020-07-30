Чи пропускають дніпровські водії швидку?

Увага «спецсигнал»! У Дніпрі правоохоронці перевіряли водіїв, чи поступаються вони особливому транспорту. Понад дві години карета швидкої у супроводі патрульного авто роз’їжджали містом з увімкненими сиренами. Чим врешті закінчився експеримент та скільки було виявлено порушників — дивіться в матеріалі Марка Ручки.

Просто зараз розпочинається відпрацювання спецсигналів. Карета швидкої та авто патрульної поліції вже готові вмикати сирени та виїжджати на практичний експеримент.

Спецтранспорт розпочав свій рейд від вулиці Володимира Антоновича, а далі за імпровізованим маршрутом. Автомобілі швидкої та патрульної поліції їздили містом з увімкненими сиренами та перевіряли інших водіїв на знання правил ПДР. За якими вони зобов’язані пропустити автівки швидкої, патрульної та пожежної служби.

Хвилин 20 експерименту і перший порушник. Віталія зупинили на Калиновій. Чоловік каже — не поступився кареті швидкої, бо рух на дорозі був ускладнений.

Врешті Віталій свою провину визнав. Та додає — подібних випадків за майже 30 років водійського стажу в нього не було. Завжди пропускав й швидку, і пожежників, і патрульних.

За те, що чоловік свою провину визнав, патрульні пішли йому на зустріч й штраф не виписали.

Далі було ще приблизно півтори години роз’їздів містом — Слобожанським проспектом, Донецьким шосе, Набережною по всій її довжині. Всього спецтранспорт здолав кілька десятків кілометрів. Але більше порушників не зафіксували.

В поліції кажуть, нечемних водіїв в нашому місті виявилось небагато. Пов’язують це з тим, що для експерименту обрали час після години пік. Підсумовують — за два дні виявили лише двох порушників. Одного оштрафували, інший відбувся попередженням.

“У нас щороку проводиться таке відпрацювання, нагадування водіям, що все ж таки потрібно дотримуватись правил дорожнього руху і розуміти, що спецтранспорт, швидка, рятувальники, поліція, поспішають і кожна хвилина вартісна.”

В лікарні швидкої допомоги додають, якби не супровід патрульних, порушників було б більше.

А за нехтування цим правилом передбачена адміністративна відповідальність й штраф у 510 гривень.