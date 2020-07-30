Триває суд над матір’ю-героїнею, яку звинувачують у катуванні дітей

30.07.2020 18:47

Нагадаємо, минулого літа у її квартирі правоохоронці знайшли хлопчика прикутого ланцюгом до дивану. Також у дитини були зав’язані очі. Він — один з трьох дітей, над якими жінка мала опіку. Тепер їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Через карантинні обмеження, жінка була присутня у залі суду через відеозв’язок. Крім того, розгляд кримінального провадження відбувається без присутності громадськості. Та за перебігом справи все одно стежить благодійний фонд «За дітей», заснований Марією Пінчук. Це перша в Україні організація, яка безпосередньо допомагає малюкам, які постраждали від домашнього насильства. Він і надалі буде максимально тримати громадськість у курсі справи. Так, вчора суд продовжив їй термін. Наступне засідання відбудеться в останній день літа.

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