Підкорювачі неба!

На аеродромі в Майському ветерани АТО та ООС стрибали з парашутами. Екстрим – це прекрасна фізична та психологічна реабілітація, кажуть організатори. А для бійців, що входять до обласної команди змагань “Ігри нескорених”, ще й нагода випробувати сили. Адже деякі з них представлятимуть Україну на всесвітніх змаганнях в Гаазі.

Останный інструктаж перед польотом. І ветерани українських збройних сил готові підкорювати висоту у чотири тисячі двісті метрів.

Загалом у небо піднялись п’ятнадцять чоловіків. Усі стрибали з інструкторами. Дехто, через колишні поранення, потребував особливої уваги, але все пройшло відмінно.

Серед парашутистів-любителів більшість – то учасники обласної команди “Ігор Нескорених”. Всі вони змагалися у національній першості. І лише один представник нашої області увійшов до двадцятки, що представлятиме Україну наступного року в Гаазі. Це – Василь Стуженко.

Така спортивна зустріч – частина програми з психологічної реабілітації бійців. Це об’єднує і підтримує ветеранів, вважають організатори.

Також область щороку організовує для ветеранів турніри з рибної ловлі, шахів, стрільби з лука. Такі заходи допомагають у соціалізації військових та додають бійцям наснаги жити повноцінним життям.