У Мечникова перебувають 9 пацієнтів з коронавірусом. 4 — у вкрай тяжкому стані

Новий антирекорд! В Україні за добу виявили майже 1200 хворих на коронавірус. Тривожна ситуація й на Дніпропетровщині. Від учора маємо 30 нових випадків. Натомість обласні чиновники відзвітували про локалізацію двох спалахів. А також відповіли, чи відкриють цьогоріч школи. Про це — далі в сюжеті.

В Україні вперше від початку епідемії зареєстрували аж 1197 випадків захворювання на COVID за добу! Найбільше інфікованих – майже 200 – виявили в столиці. Більшість з них студенти Київського політеху. Днями у його гуртожитку зафіксували спалах. Також в лідерах Львівщина – 131 випадок, Рівненщина 105 та Івано-Франківщина 104.

Загальне число хворих майже сягнуло 69 тисяч. У МОЗ пов’язують антирекорд із масовим недотриманням правил карантину.

Половина областей України наразі не готові до послаблення карантину. Дніпропетровщини серед них немає, проте вчора у нас виявили аж 30 нових інфікованих. Більшість – мешканці Дніпра та Кривого Рогу. У лікарні Мечникова наразі перебувають дев’ятеро пацієнтів. П’ять вже почуваються краще. Але в реанімації рятують життя чотирьох вкрай тяжких хворих.

Загальне число хворих в області майже сягнуло 1400. Чиновники називають ситуацію тривожною. Втім, кажуть, наразі лікарні першої хвилі зайняті лише на 5%. До того ж вдалося локалізувати два великі спалахи. Нагадаємо, тиждень тому інфікованих виявили серед гостей одного з весіль та учасників зібрання священників.

“Виявлені всі контактні особи, досліджені всі їхні проби. Наразі ця ситуація локалізована.”

Також очільник області повідомив: на Дніпропетровщині таки готуються до відкриття шкіл 1-го вересня. Звісно, якщо не станеться погіршення епідситуації. Заклади освіти працюватимуть з повним дотриманням санітарних норм

“Поставлена задача всім директорам шкіл закупити антисептики, маски в достатній кількості, розмежувати зони – де буде ходити персонал, а де діти. Щоб не було перетинання потоків дітей і персоналу.”

Також вже незабаром в області можуть запрацювати заклади літнього дитячого відпочинку. Поки ситуація це дозволяє. Нагадаємо, згідно із новою постановою уряду із першого серпня, Україна буде поділена на епідемічні зони. Усього їх чотири. В зеленій та жовтій – дозволять відкрити дитячі табори.