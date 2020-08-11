Епідемія коронавірусу не зменшує обертів

За останню добу додалася більш як тисяча інфікованих українців. Відтак за весь час в нашій країні маємо понад вісімдесят три тисячі лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

На Дніпропетровщині ж за останню добу – не виявили нових хворих. Проте в Мінохорони здоров’я закликають не розслаблятися. Наші кореспонденти традиційно зібрали найсвіжішу інформацію про ситуацію з коронавірусом. Дивіться.

Минулої доби COVID-19 підтвердили у тисяча ста п’ятдесяти восьми українців. Понад півтисячі людей подолали хворобу, двадцять дев’ять – померли. Найбільше нових випадків у Львівській, Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях. Лідером коронавірусного антирейтингу вже тривалий час залишається саме Львівщина. Там з початку епідемії хворобу діагностували у більш як одинадцяти тисяч людей, за останню добу – плюс сто шістдесят один інфікований.

Також останніми тижнями COVID швидко шириться Одеською областю. Сто тридцять чотири випадки лише за останню добу, загальна ж кількість захворілих – майже чотири з половиною тисячі. Пов’язують це з розпалом туристичного сезону.

“Щотижня до одещини приїжджають тисячі туристів, у тому числі із тих регіонів, які перебувають на сьогоднішній день у червоні зоні”

На Дніпропетровщині ж ситуація залишається контрольованою, а за останню добу – взагалі жодного нового випадку коронавірусу в нашому регіоні не виявили. Проте нині в Інфекційній лікарні Дніпра восьмеро людей чекають на результати ПЛР-тестування.

“Саме в 21 лікарні вже отримано 262 негативні відповіді при обстеженні на ковід-19. На апараті ШВЛ знаходиться 1 пацієнт”

Утім, розлаблятися не треба в жодному регіоні, твердять фахівці Мінохорони здоров’я. Адже ситуація може змінитися у будь-який момент. За прогнозами, попереду друга хвиля епідемії. Ії слід чекату у жовтні та листопаді.

А ось у Європі друга хвиля COVID розпочинається вже зараз. У багатьох країнах суттєво збільшилась кількість інфікувань. Зокрема, в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії. А ось в найбільш постраждалій від пандемії Італії – на щастя, суттєвого зростання хворих на коронавірус – немає.