Викрав автівку та ледь не скалічив дитину

У Дніпрі працівник автомийки сів у авто клієнта та на шаленій швидкості мчав проспектом Богдана Хмельницького – допоки не розбив машину і не травмував семирічного хлопчика. З місця аварії втік, але довго бігати не вдалось. Хто відповідатиме за злочин, що ледь не обернувся трагедією?

А також, як вберегти своє майно від недобросовісних працівників автомийок? Ми розпитали експертів. Дивимось!

Травмована дитина, налякані батьки та розбита машина, яку кинули неподалік. Замість того, аби виконати свою роботу, працівник автомийки викрав машину клієнта і заподіяв чимало лиха.

“Ось на цю автомийку власник привіз свою Хонду. Разом з машиною, імовірно, залишив і ключі від неї. А коли повернувся, ані автівки, ані працівника – як не було.”

Автомийка знаходиться на вулиці Генера Пушкіна, прямо за заправкою. Її співробітники розповідають: ще вчора тут працювали люди. Сьогодні ж – щодної живої душі.

На автозаправному комплексі від мийки відхрещуються. Кажуть:

близько місяця тому винаймати приміщення почав новий власник. Разом із ним, змінилися й працівники.



Горе-колегу, який привласнив чуже авто, на заправці характеризують негативно. Зізнаються, не раз були свідками, як той прямо на роботі закладав за комір. Кажуть, так було і того вечора.

“Дуже сильно п’яний. Я скільки приїжджаю сюди на роботу, я вічно бачу, що він то пиво п’є. У них там є маленька халупка, типу кімната, вони там теж сидять, п’ють. Їх там дві людини працюють.”

Викравши чуже авто, автомийник на шаленій швидкості мчав проспектом Богдана Хмельницького. Не впоравшись із керуванням, його занесло на бордюр. Від удару з машини відірвало деталь, яка щосили вдарила по семерічному хлопчику.

Дитина в момент удару разом з батьками знаходилася на узбіччі. Пораненого хлопчика забирала швидка. Медики діагностували у нього рвану рану лівої ноги.

Викрадач же кинув автівку неподалік місця пригоди та зник. Однак довго переховуватися – не вдалося. Чоловіка вже затримали правоохоронці. Копи встановили, це 28-річний житель Павлограда, раніше не судимий.

“Вирішується питання про повідомлення про підозру за частиною 2 ст. 289, яка передбачує санкцію від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такого.”

Стягнути компенсацію за цей випадок господар машини може й з власника мийки. Юристи радять, аби убезпечити себе від викрадень або пошкоджень автівки під час такої, здавалося б, буденної справи, з представниками автомийки необхідно укладати письмовий договір.

“Для цього обов’язково повинен бути документ, який підтверджує, що ви передавали цій особі автомобіль, що ви передавали його у справному стані, що кузов був не пошкоджений. І ще додатково рекомендую завжди вказувати відновну вартість такого автомобіля.”

Виявиляється, такий договір на мийці повинні укладати згідно із законом. Підписувати його має власник бізнесу або уповноважена особа.



Якщо письмову угоду не було складено, притягнути керівництво мийки до відповідальності буде вкрай складно, пояснює адвокатка. І додає: віддавати працівникам ключі від машини – не варто. А якщо таки віддали – також вказувати це в договорі. Й категорично не слід залишати в автівці техпаспорт.