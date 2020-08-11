Санітайзери, дистанційна розмітка та запасні входи. Школи Дніпра готуються до нового навчального року. Заняття розпочнуться в умовах адаптивного карантину.

Тож чи під силу виконати всі рекомендації? Наша знімальна група побувала в деяких навчальних закладах і побачила, що вже зроблено.

Два центральні та два запасні. З першого вересня в цій школі застосують всі входи, що є у закладі.

Школа вважається великою, розрахована на півтори тисячі учнів. Аби уникнути скупчення, деяким класам доведеться начатись у другій половині дня. Таке розмежування дозволить менше контактувати школярам між собою.

“Підготовка до навчального року триває. Клеють розмітки, ставлять дезинфектори. Закупка засобів індивідуального захисту – відповідальність міської влади.”

Але масками з міського бюджету забеспечать тільки вчителів та технічний персонал. Школярам слід приходити зі своїми. Носити їх будуть тільки під час перерв. В класах сидітимуть без них. Втім вчителі дивляться на ситуацію реально і розуміють, що деякі вимоги карантину нереальні.

Так само нереально, кажуть в закладах, розсадити учнів в шаховому порядку. В класах в середньому по тридцять школярів. Тому лише розтавлять подалі парти.

На входах обіцяють скрінінг. А напередодні початку навчального року медогляд всіх вчителів. Педагоги констатують, якість дистанційного навчання досить низька. Тому сподіваються, що новий навчальний рік таки

розпочнеться. Нехай і в нових реаліях.