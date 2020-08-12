Епідемія триває

На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки інфікування COVID-19. У нашому регіоні побільшало на тридцять одного хворого. Загалом в Україні за минулу добу виявили майже півтори тисячі пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

У міністерстві охорони здоров’я, тим часом, запропонували зміни до постанови про адаптивний карантин. Усі подробиці – далі.

За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 31 особу з підтвердженим COVID-19. З них 14 хворих – з Кривого Рогу, 8 – з Дніпра. Усього в області зафіксовано 1602 випадки інфікування. Наразі у регіоні готуються до другої хвилі епідемії.

“Ми замовили додатково ПЛР-тестування і ІФА-тести до вересня місяця.Тобто, кожного тижня, починаючи з наступного тижня, ми будемо отримувати десь, в середньому, по тисячі ПЛР-тестів.”

Більшість інфікованих мешканців регіону мають легкий перебіг хвороби. Наразі у Дніпрі на апараті ШВЛ перебувають двоє. Одна людина – в 21 інфекційній лікарні, інша – в Мечникова.

“У наших ковід відділеннях знаходяться 9 інфікованих. 5 важких. Одна з них – вагітна жінка. Одна жінка, якій 83 роки.”

Загалом в Україні за минулу добу зафіксували 1433 нових інфікованих. Лідерами антирейтингу досі залишаються Київ та Львівська область. У столиці вчора виявили 182 нових випадки, на Львівщині – 166. У міністерстві охорони здоров’я ж пропонують змінити показники для визначення рівня небезпеки в регіонах.

“У нас була динаміка, у нас була кількість захворюваності. Ми вирішили об’єднати це в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових захворівших на 100 тис. населення протягом 14 днів.”

Наразі в Україні налічують 84 тисячі 548 випадків захворювання на COVID-19. З них 9 тисяч – медпрацівники. Світовими лідерами за кількістю інфікованих є Сполучені Штати, Бразилія та Індія.