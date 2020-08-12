Аби вакцинуватися від сказу – вона витратила чимало часу та нервів

Мешканку Дніпра вкусив дворовий кіт. Та отримати щеплення від смертельної хвороби, якою могла заразитися, в неї вийшло далеко не з першого разу. Чому так сталося – подробиці у наступному сюжеті

Сильний укус – ось так скінчилася спроба Лілї викупати кота, що мешкає на подвір’ї приватного будиинку її матері. Сталося це в іншій області. Там з вакцинуванням одразу не склалося. Тож за кілька днів по допомогу звернулася до свого сімейного лікаря вже тут у Дніпрі.

З того і почалися блукання колами. У лікарні жінці відмовили у щепленні та направили до поліклініки за місцем проживання. Обійшовши кілька медзакладів, постраждала зрештою опинилися у поліклініці знов – таки 16-ї лікарні. Там ій запропонували госпіталізацію, імуноглобулін, а вже після – вакцинацію. Та такий варіант жінку не влаштовувал.

У справу втрутився сімейний лікар Лілії. Іван впевнений – вакцинувати постраждалого від укусу слід терміново. Додає, підстав відмовляти пацієнтці під час першого візиту – не було жодних .

“Якщо людину вкусила тварина, її потрібно вакцинувати згідно діючих інструкцій проти сказу. Таких інструкцій дві: Індираб та Верораб. Вони також чітко пишуть: негайно вакцинувати людину,яку ослинила,вкусила чи подряпала тварина.”

У 16- й лікарні пояснюють – діяли згідно інструкції. Адже на той час, кажуть, показань для вакцинування не було. І хоч першу дозу вакцини Лілі довелося зробити власним коштом, згодом покусану жінка таки продовжили вакцинуватися у 16-ій лікарні.

За графіком щеплень має бути шість: у день звернення до лікаря, а потім на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні.

У 16-ій міській лікарні кажуть, вакциною вони забезпечені на всі 100%. Тож усі, хто матиме потребу у препараті, його отримають.