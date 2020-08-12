Навчання в умовах карантину

Поки Дніпропетровщина залишатиметься в зеленій зоні, є всі шанси відкрити школи першого вересня і забезпечити навчання дітей у традиційному форматі. Але тільки за умов дотримання карантинних норм. Втім, медики запевняють, дещо слід скорегувати і негайно!

А саме повернути в навчальні заклади медсестер. І це реально встигнути до 1 вересня.

Наявність масок, антисептиків, термоскринінг на вході. Школи Дніпра отримали рекомендації, щодо початку навчального року – в умовах карантину. Також вимога – обмежити відвідування шкільних будівель дорослими. Тобто батькам не можна буде заходити в середину. А для вчителів передбачене обов”язкове медобстеження. Раніше – робили його в травні. Тепер напередодні вересня.

У складній ситуації опинились великі школи. Особливо там, де учнів півтори тисячі, а то і більше.

Крім того, тепер скасовується кабінетна система. Тобто, щоб не мігрувати по школі, кожен клас вчитиметься в одній локації. І тут доведеться викручуватись.

Певна кількість шкіл перейде на навчання у дві та навіть три зміни. Все це має спрацювати, кажуть медики. Але також наполягають на важливості повернення до шкіл медсестер. До цього в багатьох навчальних закладах ставки медичних працівників були скорочені.

Але всі вимоги знадобляться, якщо Дніпропетровщина залишиться в найбезпечнішій – зеленій зоні. Саме вона гарантує, що навчальний рік розпочнеться не дистанційно, а з відвідуванням шкіл.