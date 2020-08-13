Майже тисяча шісот хворих на COVID в Україні за останню добу

До того ж 315 госпіталізованих – і це вперше, коли такій кількості інфікованих знадобилась стаціонарна допомога. На Дніпропетровщині ж за останню добу плюс 28 нових випадків. Найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі.

Чому варто дотримуватись правил карантину – дивіться.

Наявність інфекції підтвердили у тринадцяти мешканців Дніпра, у п”яти з Кривого Рогу, у чотирьох з Нікополя та по одному – з Кам’янського, Новомосковська і Павлограда. Загалом за останню добу на Дніпропетровщині 28 нових випадків коронавірусу. В обласному центрі на апараті ШВЛ два пацієнти. Один – в лікарні Мечникова, другий в 21-й.

По країні в цілому кількість хворих на коронавірус стрімко росте. І сьогодні новий антирекорд – за добу тисяча п”ятсот дев”яносто два випадку. До того ж зафіксована найбільша кількість госпіталізованих за весь період пандемії. Сумне лідерство отримала Харківщина. За останню добу – плюс двісті дев”ять хворих на COVID-19. Продовжує атакувати коронавірус і Львівщину.

Рекорд заражень COVID-19 зафіксували і на Буковині. Два останні дні

по 130 випадків виявили фахівці лабораторного центру у Чернівецькій області.

В Україні зрозла кількість областей, яким не дозволено послаблювати карантин. До оновленого списку увішли також Черкаська та Тернопільська області. Майже п”ятдесят хворих за останню добу зафіксували і в збройних силах.

Загальна ж цифра інфікованих у світі – вже майже 21 мільйон. Лідери – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна вже на 32-му місці цього антирейтингу.