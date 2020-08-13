Боротьба із автохамами

На порушників, як завжди, чатують інспектори з паркування. Лишив автівку на пішохідному переході, заважаєш перетнути дорогу – отримай штраф та евакуацію. Скількох автохамів вже покарали та чого не варто робити, аби потім не шукати своє майно на штрафмайданчику?

Перший порушник – ось ця автівка. Вона заважає пішоходам. Тож за нею приїжджає евакуатор. Та ось під”їхати до машини не можливо. Автівка заблокована. Інспектори кажуть, їхня робота подобається далеко не всім.

А за кількадесят метрів інший грубий порушник. Свою автівку він кидає просто посеред пішохідного переходу. Хоч поблизу є безкоштовна парковка. До справи беруться інспектори.



Якщо водій встигне повернутися до того, як поїде евакуатор та покаже документи на машину – відбудеться штрафом. Втім цей автохам – так і не повертається. Тож його транспортний засіб – відвозять на штрафмайданчик.

Якщо ви не знайшли свого авто на місці- телефонуйте до поліції. Там перевірять дані. І якщо вам скажуть,що машина на штрафмайданчику, ви можете забрати її того ж дня. Після того, як сплатите штраф, послуги з евакуації та зберігання. Втім, не всі порушення завершуються евакуацією.

З початку року інспектори зафіксували майже дві сотні тисяч порушень правил паркування. Сім сотень автохамів свої автівки забирали зі штрафмайданчика.