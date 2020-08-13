Зламав руку під час конфлікту із водієм тролейбуса

Скандал у громадському транспорті Дніпра.

Пенсіонер твердить – водій буквально викинув його із салону, в результаті чого чоловік впав і отримав перелом руки. А від поліції – вже понад місяць жодної реакції. Утім, як виявилось є і зовсім інша версія конфлікту. Марко Ручка вислухав обидві сторони. Дивіться.

На цьому відео зафільмовано фінал скандалу у громадському транспорті. Чітко видно, як декілька чоловіків позаду пхають пенсіонера вперед, попереду нього стоїть водій тролейбусу і не пропускає. В результаті – усі учасники буквально вилітають із салону. 61-річний Володимира падає і ламає руку.

“Інцидент стався ось тут – на проспекті Поля – поруч із зупинкою. Пенсіонер зайшов у салон трлейбусу. Але через карантин та відсутність вільних сидячих місць – водій наказав йому вийти. І вже далі словесна перепалка переросла у справжній конфлікт- із застосуванням сили.”

Володимир каже — на прохання покинути тролейбус реагував спокійно. Просив водія представитись та пояснити ситуацію. Як раптом той почав лаятись і заблокував вихід. Хотів дочекатися приїзду поліції, аби ті зафіксували факт порушення карантину.

На місце викликали швидку. Слідом прибули і правоохоронці. Володимир написав заяву на водія. Після медичної допомоги – поїхав додому у Харків. До Дніпра приїжджав гостювати. На відповідь поліції чекав кілька тижнів. За увесь час написав ще аж шість заяв – до поліції та департаменту транспорту.

На думку пана Володимира його справу навмисно ігнорують. А от травми після інциденту виявились серйозними. Чоловік навіть збирається оформлювати інвалідність.

Разом із Володимиром йдемо до тролейбусного депо, аби знайти водія, який і є фігурантом скандалу. Але на місці його немає.

Версію ж водія озвучують у мерії. Кажуть пенсіонер зайшов у салон ще з двома чоловіками. Прохання водія проігнорував і першим розпочав конфлікт.

А потім, додає чиновник, саме водія – Володимир і ще двоє чоловіків намагалися випхати із тролейбусу, аби провчити.

У поліції ж зрештою відкрили кримінальне провадження. Нині усі обставини лише встановлюють. Чому цього не зробили раніше – не кажуть.

Тим часом, постраждалий Володимир налаштований рішуче і вже заручився підтримкою адвоката. Каже, доки не отримає компенсації за втрачене здров”я – не заспокоїться.