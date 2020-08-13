Сучасну інтерактивну туристичну мапу створили на Дніпропетровщині

Мета показати туристичний потенціал області та зацікавити мешканців подорожувати рідним краєм. Дя цього визначили «туристичні магніти» регіону.

Для прикладу обрали понад десяток найцікавіших об’єктів: церкви, музеї та природні пам’ятки.

Під час карантину дніпряни почали більше подорожувати рідними краями. Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Петриківка, П’ятихатський та Васильківський райони можуть стати туристичними “Мекками”, адже там є унікальні історичні пам`ятки та природні ландшафти. Валерія Світла почала планувати відпочинок із сім`єю, зайшла на сайт дніпропетровської облдержадміністрації і за допомогою інтерактивної карти дізналась багато цікавого про місцеві пам`ятки культури та природні осередки.

Цифрова мапа дозволяє побачити всі ” туристичні магніти” на мапі Дніпрпетровщини, ознайомитись з ними і створити навіть кількаденний маршрут подорожі. Ініціатором створення такого сучасного сервісу виступив губернатор області Олександр Бондаренко.

На мапі ” туритичних магнітів” можа також подитивитись фото і панорамну зйомку відібраних об’єктів у режимі 360 градусів. Це і унікальний дерев’яний Свято-Троїцький собор у Новомосковську, історичний музей та палац культури у Жовтих Водах та багато маловідомих цікавинок, які заслуговують на подорож.

Поряд із туристичними об`єктами починають працювати підприємства малого бізнесу, створюють робочі місця, розвивають інфраструктуру. На мапі вже розміщена корисна для самостійних подорожей інформація – цікаві місця поряд, заклади харчування, готелі, розваги. Друкований аналог туристичної мапи буде розміщений на авто та залізничних вокзалах для безкоштовного розповсюдження.