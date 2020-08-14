Один загиблий, один – важко поранений

Українські військові вчора зазнали втрати на фронті. Двоє захисників на підірвалися на вибухівці. Один з них перебуває у лікарні Мечникова, медики борються за його життя.

А сьогодні у районі проведення ООС вже зранку зафіксували ворожий обстріл. Більш детально про ситуацію на Сході країни – дивіться далі.

Вчора двоє наших військових підірвалися на невідомій вибухівці у зоні проведення ООС. Один з них, на жаль, загинув. Іншого гелікоптером, на апараті ШВЛ доправили до лікарні Мечникова.

Тридцяти семирічного захисника одразу прооперували нейрохірурги та офтальмологи. Наразі лікарі сподіваються на одужання бійця. І хоч за минулу добу на фронті жодного ворожого обстрілу – не зафіксовано, військові зазначають: діяльність найманців – триває.

“Минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення Російською Федерацією домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5, противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.”

Окупанти, зокрема, мінують території. Військові кажуть: внаслідок підривів постраждати може й мирне населення. А вже сьогодні на фронті загарбники знову відкрили вогонь.

“Від початку поточної доби станом на 12 годину зафіксовано 1 обстріл українських позицій з боку формувань Російської Федерації. Близько 10 години противник здійснив декілька черг зі стрілецької зброї в районі Авдіївки.”

Військові зазначають: не зважаючи на провокаційний характер обстрілу, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.