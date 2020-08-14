Програма по боротьбі з гіпертонією триває

14.08.2020 16:47

 У лікарні Мечникова та обласній офтальмології відбувся черговий безкоштовний прийом. З пів сотні осіб, що прийшли на консультацію , 18 – члени обласного товариства сліпих. На комплексному огляді побували і наші кореспонденти.

Пані Марія на обстеження прийшла від обласної організації українського товариства сліпих. Проблеми із зором має вже близько двадцяти років. Для неї та інших членів товариства такі комплексні огляди – максимально зручні.

Для незрячий людей пройти обстеження у різних спеціалістів у звичайній поліклініці – справа доволі не проста. Тут же їм пропонують консультації у різних фахівців.

В офтальмологічній лікарні огляд починається із визначення гостроти зору та вимірювання внутрішньоочного тиску.

Далі пацієнти за необхідності проходять додаткові обстеження та потрапляють на прийом до інших фахівців. У разі потреби людину можуть навіть госпіталізувати.

Програма по боротьбі з гіпертонією триватиме щонайменше до кінця року. Через великий попит її планують продовжити і в наступному.

 

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